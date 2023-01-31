Шесть машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой

В понедельник, 30 января, в 14:25 на трассе М-5 в Красноярском районе произошло столкновение шести транспортных средств, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в ДТП попали автомобили МАЗ, Lada Granta, Газель, Lada Kalina, Toyota Camry и Volkswagen Polo. После ДТП медпомощь понадобилась пассажиру Lada Kalina.
Сотрудники ГИБДД оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливали и опрашивали очевидцев происшествия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!