Шесть машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 30 января, в 14:25 на трассе М-5 в Красноярском районе произошло столкновение шести транспортных средств, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области