16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Роскосмос принял эскизный проект ракеты "Амур-СПГ" РКЦ "Прогресс" запустит спутник "Ресурс-П" №4 этим летом Запуск ракеты-носителя "Союз-5" запланирован на 2024 год Производством беспилотников в Самарской области может заняться "ЭФКО" "Авиакор" намерен поставлять иллюминаторы для самолетов МС-21 и SSJ-New

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Роскосмос принял эскизный проект ракеты "Амур-СПГ"

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Роскосмос одобрил и принял эскизный проект многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ". Об этом сообщил генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Были определенные замечания, они должны быть устранены на последующих этапах работ. Сейчас ведется работа по открытию технического проекта, но официальное решение пока не принято", - отметил руководитель "Прогресса".

В октябре 2020 г. госкорпорация Роскосмос и РКЦ "Прогресс" подписали контракт на создание эскизного проекта многоразовой метановой ракеты "Амур". Она получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.

По данным госкорпорации, "Амур" может получить опцию "горячего резервирования", которая улучшит надежность носителя. На первой ступени ракеты планируется разместить пять метаново-кислородных двигателей РД-0169А, разрабатываемых в воронежском Конструкторском бюро химавтоматики. Номинальная тяга данных двигателей - 100 тонн.

На первом этапе летных испытаний Роскосмос планирует обеспечить не менее десяти полетов многоразовой первой ступени ракеты. В планах - запуск одной ступени до сотни раз. При этом центральный двигатель первой ступени (он отвечает за ракетно-динамическую посадку) должен включиться в общей сложности 300 раз.

Минимальная цена пусковой услуги "Амура" составит 22 млн долларов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Павел Фирсов 03 ноября 2015 16:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5