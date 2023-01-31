Роскосмос принял эскизный проект ракеты "Амур-СПГ"

Роскосмос одобрил и принял эскизный проект многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ". Об этом сообщил генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Были определенные замечания, они должны быть устранены на последующих этапах работ. Сейчас ведется работа по открытию технического проекта, но официальное решение пока не принято", - отметил руководитель "Прогресса".

В октябре 2020 г. госкорпорация Роскосмос и РКЦ "Прогресс" подписали контракт на создание эскизного проекта многоразовой метановой ракеты "Амур". Она получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.

По данным госкорпорации, "Амур" может получить опцию "горячего резервирования", которая улучшит надежность носителя. На первой ступени ракеты планируется разместить пять метаново-кислородных двигателей РД-0169А, разрабатываемых в воронежском Конструкторском бюро химавтоматики. Номинальная тяга данных двигателей - 100 тонн.

На первом этапе летных испытаний Роскосмос планирует обеспечить не менее десяти полетов многоразовой первой ступени ракеты. В планах - запуск одной ступени до сотни раз. При этом центральный двигатель первой ступени (он отвечает за ракетно-динамическую посадку) должен включиться в общей сложности 300 раз.

Минимальная цена пусковой услуги "Амура" составит 22 млн долларов.