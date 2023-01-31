Роскосмос принял эскизный проект ракеты "Амур-СПГ"

Роскосмос одобрил и принял эскизный проект многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ". Об этом сообщил генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.
"Были определенные замечания, они должны быть устранены на последующих этапах работ. Сейчас ведется работа по открытию технического проекта, но официальное решение пока не принято", - отметил руководитель "Прогресса".
В октябре 2020 г. госкорпорация Роскосмос и РКЦ "Прогресс" подписали контракт на создание эскизного проекта многоразовой метановой ракеты "Амур". Она получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.
По данным госкорпорации, "Амур" может получить опцию "горячего резервирования", которая улучшит надежность носителя. На первой ступени ракеты планируется разместить пять метаново-кислородных двигателей РД-0169А, разрабатываемых в воронежском Конструкторском бюро химавтоматики. Номинальная тяга данных двигателей - 100 тонн.
На первом этапе летных испытаний Роскосмос планирует обеспечить не менее десяти полетов многоразовой первой ступени ракеты. В планах - запуск одной ступени до сотни раз. При этом центральный двигатель первой ступени (он отвечает за ракетно-динамическую посадку) должен включиться в общей сложности 300 раз.
Минимальная цена пусковой услуги "Амура" составит 22 млн долларов.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?