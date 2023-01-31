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Здравоохранение Общество

Жительницы региона примут участие во Всероссийском конкурсном отборе соцпроектов "Женщины за здоровое общество"

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стартовал прием заявок на II Всероссийский конкурсный отбор лучших социальных проектов "Женщины за здоровое общество".

Он проводится при поддержке проекта "Здоровье женщин - благополучие нации" платформы Совета Евразийского женского форума, Фонда Росконгресс, Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения г. Москвы и АНО "Национальные приоритеты".

Первый Всероссийский конкурсный отбор лучших женских социальных проектов прошел в 2021–2022 гг. Для участия в конкурсе было подано свыше 200 заявок из 50 регионов России. В результате были отобраны лучшие проекты в 7 основных и 7 специальных номинациях. Награждение финалистов и победителей конкурса состоялось в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Платформа "Женщины за здоровое общество" призвана объединить женщин, реализующих инициативы, направленные на построение здорового общества.

"Сохранение здоровья - важная тема для каждого. Она занимает особое место в повестке Совета Федерации и Евразийского женского форума. Убеждена, что только при активном участии женщин, усилении роли профилактики и реабилитации можно построить эффективную парадигму охраны здоровья в России", - отметила заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова, презентуя второй сезон Всероссийского конкурсного отбора.

Конкурсный отбор 2023 года будет проводиться по нескольким номинациям: "Технологии для здоровья", "Женское здоровье", "Материнство и детство", "Здоровый образ жизни", "Благополучие семьи". А также по трем специальным номинациям: "Социальные проекты взаимопомощи в здравоохранении", "ЗОЖ-инфлюенсер", "Ментальное здоровье".

Куратор проекта "Женщины за здоровое общество" Оксана Драпкина подчеркнула: "Женщина является ключевым проводником ценностей здорового образа жизни в обществе. Она прикладывает усилия для формирования образа жизни своей семьи, в том числе прививает культуру питания и проведения досуга у детей. Поэтому была предложена идея запуска Конкурса "Женщины за здоровое общество", который подчеркнул и выделил роль женщины в формировании общественного здоровья, предоставил возможности реализовывать идеи и стремления женщин сохранить здоровье близких людей".

Для участия во Всероссийском конкурсном отборе лучших социальных инициатив "Женщины за здоровое общество" необходимо зарегистрироваться на платформе проекта и подать заявку в личном кабинете.  
Финалисты и победители по итогам конкурса получат информационное продвижение своих проектов, смогут принять участие в ведущих экономических форумах страны, презентовать свои проекты в рамках ПМЭФ-2023, а также пройти образовательную программу профессиональной переподготовки "Лидерство в сфере общественного здоровья".

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