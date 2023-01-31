Жительницы региона примут участие во Всероссийском конкурсном отборе соцпроектов "Женщины за здоровое общество"

Стартовал прием заявок на II Всероссийский конкурсный отбор лучших социальных проектов "Женщины за здоровое общество".

Он проводится при поддержке проекта "Здоровье женщин - благополучие нации" платформы Совета Евразийского женского форума, Фонда Росконгресс, Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения г. Москвы и АНО "Национальные приоритеты".

Первый Всероссийский конкурсный отбор лучших женских социальных проектов прошел в 2021–2022 гг. Для участия в конкурсе было подано свыше 200 заявок из 50 регионов России. В результате были отобраны лучшие проекты в 7 основных и 7 специальных номинациях. Награждение финалистов и победителей конкурса состоялось в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Платформа "Женщины за здоровое общество" призвана объединить женщин, реализующих инициативы, направленные на построение здорового общества.

"Сохранение здоровья - важная тема для каждого. Она занимает особое место в повестке Совета Федерации и Евразийского женского форума. Убеждена, что только при активном участии женщин, усилении роли профилактики и реабилитации можно построить эффективную парадигму охраны здоровья в России", - отметила заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова, презентуя второй сезон Всероссийского конкурсного отбора.

Конкурсный отбор 2023 года будет проводиться по нескольким номинациям: "Технологии для здоровья", "Женское здоровье", "Материнство и детство", "Здоровый образ жизни", "Благополучие семьи". А также по трем специальным номинациям: "Социальные проекты взаимопомощи в здравоохранении", "ЗОЖ-инфлюенсер", "Ментальное здоровье".

Куратор проекта "Женщины за здоровое общество" Оксана Драпкина подчеркнула: "Женщина является ключевым проводником ценностей здорового образа жизни в обществе. Она прикладывает усилия для формирования образа жизни своей семьи, в том числе прививает культуру питания и проведения досуга у детей. Поэтому была предложена идея запуска Конкурса "Женщины за здоровое общество", который подчеркнул и выделил роль женщины в формировании общественного здоровья, предоставил возможности реализовывать идеи и стремления женщин сохранить здоровье близких людей".

Для участия во Всероссийском конкурсном отборе лучших социальных инициатив "Женщины за здоровое общество" необходимо зарегистрироваться на платформе проекта и подать заявку в личном кабинете.

Финалисты и победители по итогам конкурса получат информационное продвижение своих проектов, смогут принять участие в ведущих экономических форумах страны, презентовать свои проекты в рамках ПМЭФ-2023, а также пройти образовательную программу профессиональной переподготовки "Лидерство в сфере общественного здоровья".