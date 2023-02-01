"Ладья" победила "Ирбис"

Во вторник, 31 января, ХК "Ладья" в Казани встречался с "Ирбисом".
В самом начале матча нападающий "Ладьи" Тарас Зацепин открыл счет. На 38-й минуте он же оформил дубль (0:2).
На 54-й минуте Эмиль Фатыхов отыграл один гол, но на последних секундах Александр Бажухин отправил шайбу в пустые ворота "Ирбиса", установив окончательный счет — 3:1 победа "Ладьи".
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