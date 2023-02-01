Поэтический проект Stihogram проведёт вечер стихов и музыки в Самаре

В воскресенье, 5 февраля, в Самаре выступят музыканты и современные поэты проекта Stihogram. Прозвучит живая музыка и авторские стихи.

"Нам два года! За это время мы провели 13 концертов на пяти различных площадках, получили десятки благодарных отзывов, участвовали в городских мероприятиях и делали искусство чуть ближе и понятнее каждому. Мы видим гостей, которые приходят второй, третий, пятый раз — и наши сердца бьются чаще. Для нас это самая большая награда, как для поэтов — быть услышанными и понятыми", — отмечают создатели проекта.

В программе заявлена лирика, злободневная сатира, философские этюды в сочетании с джазовыми композициями. В конце вечера будет объявлен свободный микрофон, где все желающие могут прочесть как свои стихи, так и произведения любимых авторов.

Мероприятие пройдет в ресторане "Панорама" в отеле "Реальянс" (ex. Ренессанс). Начало мероприятия в 19:00.