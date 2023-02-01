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Культура

Поэтический проект Stihogram проведёт вечер стихов и музыки в Самаре

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 5 февраля, в Самаре выступят музыканты и современные поэты проекта Stihogram. Прозвучит живая музыка и авторские стихи.

"Нам два года! За это время мы провели 13 концертов на пяти различных площадках, получили десятки благодарных отзывов, участвовали в городских мероприятиях и делали искусство чуть ближе и понятнее каждому. Мы видим гостей, которые приходят второй, третий, пятый раз — и наши сердца бьются чаще. Для нас это самая большая награда, как для поэтов — быть услышанными и понятыми", — отмечают создатели проекта.

В программе заявлена лирика, злободневная сатира, философские этюды в сочетании с джазовыми композициями. В конце вечера будет объявлен свободный микрофон, где все желающие могут прочесть как свои стихи, так и произведения любимых авторов.

Мероприятие пройдет в ресторане "Панорама" в отеле "Реальянс" (ex. Ренессанс). Начало мероприятия в 19:00.

Подробнее о встрече — в социальных сетях @sam.stihogram

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Джон Браво 11 января 2022 13:07 Шлем за 120 тысяч, самарский лоурайдинг и любовь к городу: интервью с аэрографом Егором Бережным

Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти

Джон Браво 11 января 2022 13:04 Шлем за 120 тысяч, самарский лоурайдинг и любовь к городу: интервью с аэрографом Егором Бережным

Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.

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