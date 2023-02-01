Борт "Москва - Самара" вернулся в аэропорт из-за трещины стекла

Во вторник, 31 января, в 19:03 экипаж самолета, следовавшего курсом "Москва - Самара", доложил о трещине стекла с внешней стороны.

Командир воздушного судна сигнал бедствия/срочности не объявлял и принял решение, по рекомендации авиакомпании, вернуться на аэродром вылета.

В 20:13 произошла благополучная посадка.

Самолет B-737, RA-73238, рейс PBD421 Москва (Внуково) — Самара. Эксплуатант ООО "Авиакомпания "Победа".