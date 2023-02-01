В самарском ТЦ "Аврора" мужчина на глазах посетителей порезал себя ножом

Вечером 31 января в ТЦ "Аврора" в Самаре произошло ЧП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Молодой раздетый по пояс мужчина размахивал ножом, что-то кричал, а потом порезал себя и упал. Ему оказали помощь и доставили в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что по факту случившегося ведут проверку.

"Личность доставленного в медучреждение установлена, ранее судим по ст. 228, 158 УК РФ, не работает, травму нанес сам себе, находясь в состоянии алкогольного опьянения", — прокомментировали в пресс-службе областного полицейского главка.