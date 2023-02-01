Утром на Московском шоссе в Самаре горела фура

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В среду, 1 февраля, в 7:42, напротив дома № 228 на Московском шоссе загорелась в движении фура MAN. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.