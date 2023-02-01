В Самаре стартует проект "Песни Победы Отцов"

В четверг, 2 февраля, в 11:00 на площади Славы у горельефа "Скорбящей Матери-Родине" в рамках мероприятия, приуроченного к 80-летию со Дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, будет дан старт проекту "Песни Победы Отцов". Инициатором патриотического проекта стал Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области.

Музыка всегда, даже в самые непростые времена, являлась символом жизни, единения, борьбы и веры в правое дело, — символом, который невозможно уничтожить и истребить физически. Хоровое пение, являясь по своей природе массовым искусством, дает возможность соприкасаться с музыкой и исполнять любимые песни неограниченному количеству участников. Проект "Песни Победы Отцов" направлен на демонстрацию консолидации отцовского сообщества Самарской области через создание многочисленного мужского хора из сформированных в муниципальных образованиях Самарской области отцовских хоров и совместное исполнение военно-патриотических песен на площади Славы в День Победы.

Организаторы проекта — Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области и Самарская областная благотворительная общественная организация "Филармоническое общество". У проекта есть символ, отражающий неразрывную связь музыки и победы, который будет пронесен сквозь всю губернию. С февраля по апрель марафон патриотических концертов пройдет в муниципальных образованиях Самарской области, по итогам которых в каждом муниципальном районе–участнике проекта будут сформированы отцовские хоры.

9 мая 2023 г., после прохождения Бессмертного полка, на спуске площади Славы состоится финал проекта "Песни Победы Отцов" — выступление сводного отцовского хора из хоров муниципальных образований Самарской области, и всех отцов, желающих принять участие в акции.

Проект направлен на укрепление патриотизма и причастности к славному прошлому своего края и его культурному наследию, укрепление традиционных семейных ценностей, усиление роли отца в семье, пропаганду среди мужчин проявления активной жизненной позиции, как в семье, так и в обществе. Организаторы проекта планируют объединить порядка 5000 отцов на финальном исполнении военно-патриотических песен, что сможет претендовать на самый большой по количественному составу сводный хор и новый российский рекорд.