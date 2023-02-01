В Самаре стартует проект "Песни Победы Отцов"

В четверг, 2 февраля, в 11:00 на площади Славы у горельефа "Скорбящей Матери-Родине" в рамках мероприятия, приуроченного к 80-летию со Дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, будет дан старт проекту "Песни Победы Отцов". Инициатором патриотического проекта стал Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области.
Музыка всегда, даже в самые непростые времена, являлась символом жизни, единения, борьбы и веры в правое дело, — символом, который невозможно уничтожить и истребить физически. Хоровое пение, являясь по своей природе массовым искусством, дает возможность соприкасаться с музыкой и исполнять любимые песни неограниченному количеству участников. Проект "Песни Победы Отцов" направлен на демонстрацию консолидации отцовского сообщества Самарской области через создание многочисленного мужского хора из сформированных в муниципальных образованиях Самарской области отцовских хоров и совместное исполнение военно-патриотических песен на площади Славы в День Победы.
Организаторы проекта — Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области и Самарская областная благотворительная общественная организация "Филармоническое общество". У проекта есть символ, отражающий неразрывную связь музыки и победы, который будет пронесен сквозь всю губернию. С февраля по апрель марафон патриотических концертов пройдет в муниципальных образованиях Самарской области, по итогам которых в каждом муниципальном районе–участнике проекта будут сформированы отцовские хоры.
9 мая 2023 г., после прохождения Бессмертного полка, на спуске площади Славы состоится финал проекта "Песни Победы Отцов" — выступление сводного отцовского хора из хоров муниципальных образований Самарской области, и всех отцов, желающих принять участие в акции.
Проект направлен на укрепление патриотизма и причастности к славному прошлому своего края и его культурному наследию, укрепление традиционных семейных ценностей, усиление роли отца в семье, пропаганду среди мужчин проявления активной жизненной позиции, как в семье, так и в обществе. Организаторы проекта планируют объединить порядка 5000 отцов на финальном исполнении военно-патриотических песен, что сможет претендовать на самый большой по количественному составу сводный хор и новый российский рекорд.
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...