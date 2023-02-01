В 2022 году "Росгосстрах" выплатил своим клиентам 25 млн рублей за рогатый скот с личных подворий

В 2022 году "Росгосстрах" выплатил своим клиентам, живущим в сельской местности, около 25 млн рублей по страховым случаям с крупным рогатым скотом с их личных подворий. Страховое возмещение получили 686 клиентов компании. Больше всего обращений (37%) поступило от владельцев крупного рогатого скота из Чувашии. На втором месте (30% обращений) — Татарстан; на третьем (8,5%) — Башкортостан. Также по страховым случаям с животными обращались жители из Республики Марий Эл, Пермского края, Пензенской, Нижегородской, Ульяновской и Омской областей, Республики Мордовия.

Несмотря на урбанизацию, во многих российских регионах сельские жители по-прежнему держат на подворье крупный рогатый скот, предпочитая домашнюю молочную и мясную продукцию купленной в магазине. Хорошая корова или бык стоят недешево: болезни животных, стихийные бедствия и другие события, включая банальную кражу, — это крупный ущерб для хозяина. Самый распространенный страховой случай — падеж скота или его вынужденный убой из-за болезни или травмы. По статистике "Росгосстраха", это причина более чем 90% обращений в компанию в прошлом году. В 35% случаев гибель животного происходила из-за тимпании рубца — заболевания, причина которого, чаще всего, в несоблюдении режима и правил выпаса животного. Причем смерть наступает через несколько часов после появления клинических признаков болезни, поэтому лечебную помощь животному надо оказать оперативно — важно, чтобы ветеринарный врач был рядом. В 25% случаев животные гибнут из-за травм, на третьем месте — иные болезни, приведшие к летальному исходу. Нередки обращения клиентов из-за противоправных действий третьих лиц или краж животных.

"Все эти риски входят в страховое покрытие программы "Буренка", которую "Росгосстрах" предлагает владельцам сельскохозяйственных животных на протяжении многих лет и которая пользуется неизменным спросом, — говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Шабанова. — В сельской местности такие полисы можно приобрести у страховых агентов — этот канал по-прежнему один из ключевых для нашей компании. Именно через агентов наши страхователи передают свои пожелания по наполнению программы. Мы эти пожелания услышали: недавно наши специалисты модернизировали страховой продукт, включив в него услуги телеветеринарии. В программе, которая теперь называется "Буренка. Моя Ферма", также расширен перечень сельхозживотных, которых по ней можно застраховать — помимо крупного рогатого скота, это еще лошади и козы. Дополнительно владелец может застраховать свою гражданскую ответственность — на случай, если по вине принадлежащего ему животного будет причинен ущерб здоровью и имуществу третьих лиц".

Юлия Шабанова подчеркнула, что благодаря оптимальному набору рисков "Буренки", а также развитой сети агентов "Росгосстрах" на протяжении многих лет лидирует на рынке аграрного страхования по количеству договоров. В прошлом году "Росгосстрах" заключал по 76 страховых договоров по программе "Буренка" в каждый рабочий день.