В 2022 году "Росгосстрах" выплатил своим клиентам 25 млн рублей за рогатый скот с личных подворий

В 2022 году "Росгосстрах" выплатил своим клиентам, живущим в сельской местности, около 25 млн рублей по страховым случаям с крупным рогатым скотом с их личных подворий. Страховое возмещение получили 686 клиентов компании. Больше всего обращений (37%) поступило от владельцев крупного рогатого скота из Чувашии. На втором месте (30% обращений) — Татарстан; на третьем (8,5%) — Башкортостан. Также по страховым случаям с животными обращались жители из Республики Марий Эл, Пермского края, Пензенской, Нижегородской, Ульяновской и Омской областей, Республики Мордовия.
Несмотря на урбанизацию, во многих российских регионах сельские жители по-прежнему держат на подворье крупный рогатый скот, предпочитая домашнюю молочную и мясную продукцию купленной в магазине. Хорошая корова или бык стоят недешево: болезни животных, стихийные бедствия и другие события, включая банальную кражу, — это крупный ущерб для хозяина. Самый распространенный страховой случай — падеж скота или его вынужденный убой из-за болезни или травмы. По статистике "Росгосстраха", это причина более чем 90% обращений в компанию в прошлом году. В 35% случаев гибель животного происходила из-за тимпании рубца — заболевания, причина которого, чаще всего, в несоблюдении режима и правил выпаса животного. Причем смерть наступает через несколько часов после появления клинических признаков болезни, поэтому лечебную помощь животному надо оказать оперативно — важно, чтобы ветеринарный врач был рядом. В 25% случаев животные гибнут из-за травм, на третьем месте — иные болезни, приведшие к летальному исходу. Нередки обращения клиентов из-за противоправных действий третьих лиц или краж животных.
"Все эти риски входят в страховое покрытие программы "Буренка", которую "Росгосстрах" предлагает владельцам сельскохозяйственных животных на протяжении многих лет и которая пользуется неизменным спросом, — говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Шабанова. — В сельской местности такие полисы можно приобрести у страховых агентов — этот канал по-прежнему один из ключевых для нашей компании. Именно через агентов наши страхователи передают свои пожелания по наполнению программы. Мы эти пожелания услышали: недавно наши специалисты модернизировали страховой продукт, включив в него услуги телеветеринарии. В программе, которая теперь называется "Буренка. Моя Ферма", также расширен перечень сельхозживотных, которых по ней можно застраховать — помимо крупного рогатого скота, это еще лошади и козы. Дополнительно владелец может застраховать свою гражданскую ответственность — на случай, если по вине принадлежащего ему животного будет причинен ущерб здоровью и имуществу третьих лиц".
Юлия Шабанова подчеркнула, что благодаря оптимальному набору рисков "Буренки", а также развитой сети агентов "Росгосстрах" на протяжении многих лет лидирует на рынке аграрного страхования по количеству договоров. В прошлом году "Росгосстрах" заключал по 76 страховых договоров по программе "Буренка" в каждый рабочий день.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.