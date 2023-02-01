Автопарк "ЦХиСО УМВД России по Амурской области" под защитой ВСК

Страховой Дом ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили Федерального казенного учреждения "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области".
Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 1200 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 1,9 млн рублей.
ФКУ "ЦХиСО УМВД России по Амурской области" заведует хозяйственным, вещевым, социально-бытовым и транспортным обеспечением УМВД по Амурской области и подчиненных ему территориальных органов МВД России на районном уровне.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.