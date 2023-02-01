Автопарк "ЦХиСО УМВД России по Амурской области" под защитой ВСК

Страховой Дом ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили Федерального казенного учреждения "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области".

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 1200 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 1,9 млн рублей.

ФКУ "ЦХиСО УМВД России по Амурской области" заведует хозяйственным, вещевым, социально-бытовым и транспортным обеспечением УМВД по Амурской области и подчиненных ему территориальных органов МВД России на районном уровне.