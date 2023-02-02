Олимпийский чемпион Виктор Майгуров передал самарским спортсменам 10 комплектов лыж и палок

Самарскую область с рабочим визитом посетил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. В ходе визита двукратный олимпийский чемпион Виктор Майгуров ознакомился с условиями для тренировок, а также передал 10 комплектов лыж и палок отечественного производства, не уступающих иностранным аналогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

"Кроме того, в 2023 году федерация биатлона Самарской области от Союза биатлонистов России получит 1 миллион рублей на покупку спортивного оборудования", — отмечается в сообщении.

Вместе с врио министра спорта Самарской области Лидией Рогожинской Майгуров посетил биатлонный комплекс "Беркут" в Камышлинском районе. Спортивный объект включает в себя трассы на дистанции 1, 2, 3 и 5 км. На них оборудован огневой рубеж для стрельбы стоя и лежа. Именно здесь начинал свой спортивный путь уроженец Камышлы, неоднократный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов.

По окончании встречи Лидия Рогожинская вручила олимпийскому чемпиону Почетный знак губернатора Самарской области "За служение людям".