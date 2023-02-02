Олимпийский чемпион Виктор Майгуров передал самарским спортсменам 10 комплектов лыж и палок

Самарскую область с рабочим визитом посетил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. В ходе визита двукратный олимпийский чемпион Виктор Майгуров ознакомился с условиями для тренировок, а также передал 10 комплектов лыж и палок отечественного производства, не уступающих иностранным аналогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
"Кроме того, в 2023 году федерация биатлона Самарской области от Союза биатлонистов России получит 1 миллион рублей на покупку спортивного оборудования", — отмечается в сообщении.
Вместе с врио министра спорта Самарской области Лидией Рогожинской Майгуров посетил биатлонный комплекс "Беркут" в Камышлинском районе. Спортивный объект включает в себя трассы на дистанции 1, 2, 3 и 5 км. На них оборудован огневой рубеж для стрельбы стоя и лежа. Именно здесь начинал свой спортивный путь уроженец Камышлы, неоднократный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов.
По окончании встречи Лидия Рогожинская вручила олимпийскому чемпиону Почетный знак губернатора Самарской области "За служение людям".
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!