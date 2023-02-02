Грузовая "Газель" сгорела ночью на пр. Металлургов в Самаре

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В четверг, 2 февраля, в 0:59, загорелась машина неподалеку от дома № 92 на пр. Металлургов в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.