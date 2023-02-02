ВСК защитила автомобили "Нижегородского центра занятости населения"

Страховой Дом ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили Государственного казенного учреждения Нижегородской области "Нижегородский центр занятости населения".
Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 20 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 80 тыс. рублей.
ГКУ НО "НЦЗН" осуществляет содействие населению в поиске подходящей работы, информирует о положении на рынке труда, организует профессиональную ориентацию граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.