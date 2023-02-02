ВСК защитила автомобили "Нижегородского центра занятости населения"

Страховой Дом ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили Государственного казенного учреждения Нижегородской области "Нижегородский центр занятости населения".

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 20 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 80 тыс. рублей.

ГКУ НО "НЦЗН" осуществляет содействие населению в поиске подходящей работы, информирует о положении на рынке труда, организует профессиональную ориентацию граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.