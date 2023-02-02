В аэропорт Курумоч по технической причине вернулся рейс Самара — Баку

В четверг, 2 февраля, в Самаре по технической причине в аэропорт Курумоч вернулся самолет, выполнявший рейс Самара — Баку. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, в 13:40 командир воздушного судна Boeing-735 авиакомпании Utair после вылета из аэропорта Курумоч принял решение о возвращении самолета из-за неполадки в генераторе одного из двигателей. Самолет благополучно приземлился. Неисправность устраняют.

На рейс были зарегистрированы 67 пассажиров, в том числе один несовершеннолетний.

В 15:50 после устранения неисправности самолет все же вылетел из Самары.

В связи со случившимся Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.