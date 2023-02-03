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Общество

В Самарской области рассмотрят возможность награждения супругов с 50-летним брачным стажем

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова обратилась в правительство Самарской области и Самарскую губернскую думу с инициативой разработать меры соцподдержки супругов, проживших в законном браке 50 и более лет.

Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова обратилась в  региональное правительство и Самарскую губернскую думу с предложением "рассмотреть возможность изучения вопроса о разработке регионального нормативного правового акта, устанавливающего меры социальной поддержки супругов, проживших в законном браке 50 и более лет, в виде награждения памятным знаком и предоставления единовременной выплаты".

Обращение к властям и депутатам было сформулировано на основе предложений от жителей региона:

"В мой адрес поступают обращения жителей Самарской области по вопросу социальной поддержки граждан, проживших в браке 50 и более лет и зарекомендовавших себя как семьи с высокоморальными семейными ценностями, воспитавшие своих детей на принципах уважения, любви, верности и трудолюбия, — рассказала уполномоченным по правам человека. — Очевидно, что такие семьи являются достойным примером для молодежи и служат делу укрепления института семьи в нашем регионе".

По словам Ольги Гальцовой, сейчас по поручению губернатора Дмитрия Азарова областное минсоцдемографии совместно с с департаментом кадровой политики и государственного управления администрации губернатора и социально-ориентированными общественными организациями прорабатывают вопрос учреждения региональной награды такой категории граждан.

"Категория супругов, проживших в законном браке 50 и более лет, также будет рассмотрена в рамках проработки вопроса учреждения региональной награды, — рассказала она. — Рассмотрение указанного вопроса остается на контроле".

Сегодня в регионе действует план мероприятий, утвержденный в марте 2021 года. В соответствии с ним предусмотрено чествование юбиляров семейной жизни, однако иные меры социальной поддержки пока отсутствуют.

Вместе с тем, полагает омбудсмен, проживающие в Самарской области семейные пары-юбиляры достойны наград и внимания со стороны государственной власти региона.

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