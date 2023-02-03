"Лада" в гостях обыграла АКМ

В четверг, 2 февраля, ХК "Лада" в Туле обыграл местный АКМ.
Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте. В середине периода Евгений Грошев сравнял счет.
Начало второго периода сложилось как нельзя лучше для волжан: после шайб Владислава Червоненко и Никиты Бобряшова "Лада" повела со счетом 3:1, после чего хозяева заменили голкипера.
Но, на 26-й минуте туляки с интервалом в 26 секунд забросили две шайбы в ворота Александра Трушкова, а в концовке периода смогли отличиться еще дважды — 5:3.
В третьем периоде тольяттинцы получили возможность сыграть "5 на 3", чем в течение 23 секунд воспользовались Иван Романов и Роман Ивашов — 5:5.
В середине периода Михаил Железнов вошел в зону хозяев и точно бросил в ближний угол. В концовке хозяева получили большинство, заменили голкипера полевым игроком, попали в штану, но уйти от поражения не смогли. Точку в матче практически одновременно с финальной сиреной поставил Ивашов, отправивший шайбу в пустые ворота — победа "Лады" со счетом 7:5.
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