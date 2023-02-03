Технологическая компания, дочерняя структура Страхового Дома ВСК, стала резидентом ИНТЦ "Сириус"

Дочерняя компания Страхового Дома ВСК ООО "Высокие цифровые технологии" (ВЦТ) стала резидентом ИНТЦ (Инновационного научно-технологического центра) "Сириус". Официальное вручение свидетельства было осуществлено 27 января 2022 года в городе Сочи.
ВЦТ в статусе резидента получит доступ к уникальному опыту, к ведущим научным и образовательным организациям, ученым мирового уровня, предприятиям в сфере исследований и разработок. Такое сотрудничество открывает для компании возможности эффективного развития в высококонкурентной среде.
ООО "Высокие цифровые технологии" — дочерняя структура Страхового Дома ВСК. Компания была создана для реализации высокого ИТ-потенциала страховщика, наработанного за время цифровой трансформации и перехода на целевую архитектуру.
ВЦТ предоставляет услуги ИТ-консалтинга, разработки ПО (программного обеспечения), внедрение цифровых решений на базе open-source технологий и отечественного ПО, построения DevOps в командах разработки. Компания уделяет большое внимание перспективе импортозамещения ИТ-технологий, предоставляя и способствуя распространению решений на стеке технологий отечественного производства и open-source разработки.
Ключевая разработка ВЦТ — платформа Marlin, которая упраздняет рутинные операции, предоставляя возможность разработчикам заниматься действительно важными делами. С ее помощью автоматически происходит сборка, доставка, тестирование, релиз и эксплуатация программного обеспечения. Платформа позволяет снизить стоимость разработки на 40% и ускорить процессы за счёт снижения количества ручных операций в три раза.
"За годы успешной цифровой трансформации Страховой Дом ВСК наработал большой опыт. В ВСК уже внедрены интеллектуальная система принятия решений, машинное обучение и многие уникальные программы, которых нет больше ни у кого на страховом рынке России. Внедряя цифровые инструменты, бизнес становится более эффективным, а клиенты получают современный сервис и персональные условия страхования. С созданием дочерней компании "Высокие цифровые технологии" ИТ-компетенции ВСК вышли далеко за пределы страховой организации. Теперь мы готовы поделиться наработками и знаниями", — заявил Александр Тарновский, Генеральный директор Страхового Дома ВСК.
"Страховой Дом ВСК является одним из лидеров рынка в вопросе цифровизации своего сервиса и имеет огромный опыт в разработке новых технологий. Только за последние два года в национальной премии "Время инноваций" победили проекты компании: внедрение искусственного интеллекта в каско в 2021 году и расширенная версия "Европротокол онлайн" в 2022 году. Кроме того, лауреатом премии Digital Leaders стала "Цифровая клиника" ВСК. Эти и другие наши достижения позволяют нам с уверенностью говорить, что мы готовы и рады сотрудничеству с одним из главных инновационных центров России", — отметил Дмитрий Финк, Генеральный директор ООО "Высокие цифровые технологии".
"Мы видим высокий потенциал в новом резиденте и в совместных с ним проектах. Мы уверены, что сотрудничество принесет ИНТЦ "Сириус" пользу, и готовы реализовывать серьезные задачи с новым резидентом. ИНТЦ "Сириус" — это уникальный "город будущего", гармоничной основой которого являются наука, инновации, искусство и творчество. В частности, мы разрабатываем проекты с внедрением искусственного интеллекта, проводим когнитивные исследования в области образования, изучаем генетику и многое другое", — рассказал Михаил Рыков, генеральный директор "УК ИНТЦ "Сириус".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.