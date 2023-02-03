"Золотая шайба — 2023": команда "Дубрава" стала победителем регионального этапа

На льду спортивного комплекса "Ипподром Арена" завершился региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" среди сельских команд в возрастной категории 2010–2011 года рождения.

В соревнованиях приняли участие шесть команд муниципальных районов Самарской области: Волжский, Пестравский, Ставропольский, Кошкинский, Шенталинский и Исаклинский.

Победителем турнира стала команда "Дубрава", представляющая Волжский район. На втором месте "Белый Барс" из Кошкинского района. На третьем — "Шершни" (Пестравский район).

"Золотая шайба" — один из самых масштабных физкультурно-массовых проектов для детей и подростков, реализуемых на территории Российской Федерации. Соревнования "Золотая шайба" имеют долгую и интересную историю, которая началась с турнира в 1964 года. Тогда на страницах газеты "Пионерская правда" был опубликован призыв: "На старт, друзья! Золотая шайба зовет!"

"Турнир "Золотая шайба" — это путь к мечте! Так как дает возможность юным хоккеистам проявить себя. Для многих ребят эти соревнования являются своеобразным стартом, возможно, в их будущей спортивной карьере. Сегодня благодаря правительству Самарской области и личному вниманию главы региона Дмитрия Азарова в губернии уделяется особое внимание детско-юношескому спорту. Улучшается спортивная инфраструктура, строятся новые современные объекты — от уличных площадок до Дворцов спорта", — подчеркнула заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова.

Теперь победителей турнира ждет всероссийский финал, который запланирован на конец февраля в Чайковском.

Сегодня "Золотая шайба" объединяет более 80 регионов, более 44 тысяч детей и подростков по всей стране. В текущем сезоне Всероссийские соревнования юных хоккеистов приурочены к 100-летнему юбилею Всеволода Михайловича Боброва, великого хоккеиста и тренера.