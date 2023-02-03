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Преступления Происшествия

В Самаре мужчина напал на полицейского

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ЧП произошло 2 февраля в Советском районе Самары. Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, в тот день участковые инспекторы приехали на адрес, чтоб помочь медикам госпитализировать хозяина жилища в специализированное медучреждение.

"Мужчина от госпитализации отказался, начал вести себя агрессивно и выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, нанес телесные повреждения участковому уполномоченному полиции. Сотрудниками полиции противоправное поведение гражданина было пресечено и он помещен в специализированное лечебное учреждение", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Участковый обратился в больницу. Сейчас он находится на стационарном лечении. Как пояснили в полиции, материалы проверки направят следователям для решения вопроса о возбуждении или невозбуждении уголовного дела.

По сообщению федеральных телеграм-каналов, неадекватный мужчина ударил полицейского в висок дверцей от тумбочки.

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