На ул. Авиационной в Самаре сгорела "Газель"

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В четверг, 2 февраля, примерно в 10:27, около дома № 8 на ул. Авиационной в Самаре загорелась "Газель". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.