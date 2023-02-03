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Страхование Финансы

Выплаты по несчастным случаям в "Росгосстрахе" в 2022 году выросли на треть

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 2022 год "Росгосстрах" выплатил клиентам свыше 1,2 млрд рублей по несчастным случаям. Годом ранее выплаты составили 898 млн рублей, то есть на 34% меньше, хотя количество страховых случаев было существенно больше в 2021 году, чем в 2022-м — 32,6 тысячи и 22,4 тысячи соответственно.

Почти 30% страховых случаев по итогам 2022 года — детские. Причем с девочками связаны лишь 5 тысяч таких случаев из 16,8 тысячи.

2,2 тысячи страховых случаев пришлись на клиентов банка "Открытие", общая сумма выплат от "Росгосстраха" по ним превысила 351 млн рублей.

Самыми травматичными регионами, по статистике "Росгосстраха", стали:

 

Регион

Количество страховых случаев за 2 последних года

1

Республика Башкортостан

4 461

2

Кировская область

3 332

3

Удмуртская Республика

2 548

4

Москва

2 514

5

Республика Татарстан

2 472

6

Пермский край

2 129

7

Свердловская область

1 735

8

Нижегородская область

1 697

9

Ростовская область

1 413

10

Чувашская Республика

1 153

Самая крупная выплата в 2022 году составила 5,6 млн рублей (клиенту в результате несчастного случая установили II группу инвалидности, риск которой также покрывался полисом личного страхования). Самая маленькая выплата была всего 25 рублей — за незначительную царапину из-за укуса собаки.

"Полисы личного страхования покрывают широкий спектр страховых случаев: это и травмы в результате несчастного случая, и установление инвалидности, и уход из жизни. Многие сегодня выбирают такую "подушку безопасности", особенно если человек обеспечивает себя сам или является единственным кормильцем в семье, ведь тяжелые травмы нередко лишают трудоспособности на длительный срок, — поясняет Полина Григорьева, руководитель управления выплат по личному страхованию СК "Росгосстрах". — К примеру, если мужчина 33 лет застраховался на сумму 1 млн рублей, то при переломе руки выплата может составить 150 тысяч рублей, а при осложненном переломе со смещением или оперативным лечением — до 230 тысяч рублей. Самыми травматичными месяцами, по нашему опыту, всегда становятся январь, июнь, июль и август, потому что, по классике жанра, большинство выплат производится за переломы, вывихи и растяжения связок, а новогодние каникулы и лето — пора поездок, отпусков и активной жизни".

ПАО СК "Росгосстрах" — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка "Открытие". На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система "Росгосстрах" отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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