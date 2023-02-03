Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем Роспатента Юрием Зубовым

Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрием Зубовым.

На совещании были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах управления интеллектуальной собственностью, формирования региональных брендов, подготовки кадров, развития научного, инновационного и интеллектуального потенциала Самарской области.

В совещании также принимали участие директор ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" Олег Неретин, руководитель проектного офиса ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" Олег Ена, генеральный директор АНО "Институт регионального развития" - управляющей компании НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" Ольга Михеева, руководители ряда министерств правительства Самарской области и вузов региона.

По данным Роспатента, Самарская область входит в десятку ведущих регионов РФ по количеству поданных заявок на защиту объектов интеллектуальной собственности - это изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки. В 2022 году была подана 2021 заявка. Как отметил руководитель Роспатента Юрий Зубов, это свидетельствует о мощном научно-техническом и инновационном потенциале Самарской области.

"Темпы развития интеллектуальной собственности в Самарской области очень высокие, хочется их поддержать и придать ускорение. Необходима надежная защита и охрана интеллектуальной собственности, формирование необходимых компетенций, профессиональных специалистов, которые бы оказывали содействие в этом вопросе - для развития и укрепления научного-технического потенциала, который в регионе уже сформирован", - сказал Юрий Зубов.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня вопросы интеллектуальной собственности имеют особое значение для Самарской области.

"Вопросы интеллектуальной собственности для нашего региона крайне важны. В Самарской области создан НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", который входит в лидирующую группу. НОЦ сегодня объединяет 6 субъектов РФ, а если учитывать университеты - участники, то это 16 регионов. НОЦ может быть проводником обсуждаемых сегодня идей, организации работы. Уверен, это пойдет на пользу развитию научно-технологического потенциала нашего региона".

Юрий Зубов отметил, что Самарская области входит в ТОП-10 страны по количеству заявок на изобретения и полезные модели - в 2022 году подано 373 заявок, выдано 295 патентов.

"Мы наблюдаем в этом направлении серьезный рост, вузы региона активно подают заявки, и их количество с каждым годом увеличивается. Отмечу и рост заявок со стороны коммерческого сектора. В 2022 году предприятия подали 1300 заявок на регистрацию товарного знака, выдано 900 товарных знаков. Самарская область в десятке по стране по патентной активности", - отметил глава Роспатента.

Заметный рост зафиксирован Роспатентом в части заявок от IT-компаний Самарской области. В 2022 году поступило свыше 400 заявок, что на 26% больше, чем в 2021 году. "Такой серьезный, взрывной рост - это результат тех мер, которые принимаются по поддержке IT - сектора в Самарской области и на федеральном уровне", - подчеркнул Юрий Зубов.

Глава Роспатента также сообщил, что в ноябре 2022 года министерством науки и высшего образования РФ впервые был опубликован национальный рейтинг научно-технологического развития субъектов страны по итогам 2021 года. Самарская область вошла в ТОП-15 по стране и в пятерку лидеров среди регионов ПФО.

В ходе встречи директор ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" Олег Неретин обозначил важность повышения квалификации и переподготовки кадров в области интеллектуальной собственности, предложив организовать для предприятий Самарской области семинары и курсы. "Подобные семинары необходимы, определим время. Крайне полезная задача", - отметил Дмитрий Азаров.

Генеральный директор общественной организации "Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов" Антон Ищенко предложил Самарской области подать заявку на участие в конкурсе "Столица изобретательства России". Победа в нем дает региону право проведения ряда региональных, межрегиональных, федеральных мероприятий по направлениям изобретательства и интеллектуальной собственности, дает существенный импульс к развитию в данном сегменте: "В Самарской области хорошие научные школы, база, огромный потенциал", - подчеркнул Антон Ищенко.

Руководитель проектного офиса ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" Олег Ена и ректор Самарского университета Владимир Богатырев рассказали об участии проекта НОЦ "Инженерия будущего" по разработке малоразмерной газотурбинной установки в эксперименте Минобрнауки России и Роспатента по экспертно-аналитическому сопровождению научно-технических проектов в рамках системы раннего реагирования Роспатента.

"Выбор проекта для проведения эксперимента был сложный и многоступенчатый, много было кандидатов. В итоге был выбран НОЦ "Инженерия будущего". Решающую роль сыграла мощная инфраструктура НОЦ, четкая система его работы. Второй момент - сам проект Самарского университета, имеющий большой потенциал", - сказал Олег Ена.

В ходе совещания обсуждались предложения по дальнейшему ускорению темпов научно-технологического развития Самарской области, программы совместной работы региона и Роспатента.

В кратчайшие сроки будет подготовлено соглашение между Роспатентом, Минэкономразвития и правительством Самарской области. Документ поможет сформировать инфраструктуру управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, создать систему подготовки профильных кадров и развития компетенций в этой сфере.

Юрий Зубов выразил готовность в оказании методической поддержки по применению на территории региона эффективных инструментов и сервисов для развития сектора исследований и разработок, в том числе специального налогового режима "патентной коробки", регистрации правовой охраны.

"Трехстороннее соглашение - это комплексный инфраструктурный проект, открывающий региону возможность создать вертикаль и горизонталь по поддержке и развитию инновационных отраслей через грамотное выстраивание системы управления интеллектуальной собственностью. Важно отметить, что во всех регионах, с которыми у нас подписаны подобные соглашения, мы наблюдаем рост оборота прав и количества разработок, внедренных в собственное производство", - рассказал Юрий Зубов.

Дмитрий Азаров поддержал предложения руководителя Роспатента по заключению такого трехстороннего соглашения: "Уверен, что это структурирует нашу деятельность".