Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем Роспатента Юрием Зубовым

Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрием Зубовым.
На совещании были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах управления интеллектуальной собственностью, формирования региональных брендов, подготовки кадров, развития научного, инновационного и интеллектуального потенциала Самарской области.
В совещании также принимали участие директор ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" Олег Неретин, руководитель проектного офиса ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" Олег Ена, генеральный директор АНО "Институт регионального развития" - управляющей компании НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" Ольга Михеева, руководители ряда министерств правительства Самарской области и вузов региона.
По данным Роспатента, Самарская область входит в десятку ведущих регионов РФ по количеству поданных заявок на защиту объектов интеллектуальной собственности - это изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки. В 2022 году была подана 2021 заявка. Как отметил руководитель Роспатента Юрий Зубов, это свидетельствует о мощном научно-техническом и инновационном потенциале Самарской области.
"Темпы развития интеллектуальной собственности в Самарской области очень высокие, хочется их поддержать и придать ускорение. Необходима надежная защита и охрана интеллектуальной собственности, формирование необходимых компетенций, профессиональных специалистов, которые бы оказывали содействие в этом вопросе - для развития и укрепления научного-технического потенциала, который в регионе уже сформирован", - сказал Юрий Зубов.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня вопросы интеллектуальной собственности имеют особое значение для Самарской области.
"Вопросы интеллектуальной собственности для нашего региона крайне важны. В Самарской области создан НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", который входит в лидирующую группу. НОЦ сегодня объединяет 6 субъектов РФ, а если учитывать университеты - участники, то это 16 регионов. НОЦ может быть проводником обсуждаемых сегодня идей, организации работы. Уверен, это пойдет на пользу развитию научно-технологического потенциала нашего региона".
Юрий Зубов отметил, что Самарская области входит в ТОП-10 страны по количеству заявок на изобретения и полезные модели - в 2022 году подано 373 заявок, выдано 295 патентов.
"Мы наблюдаем в этом направлении серьезный рост, вузы региона активно подают заявки, и их количество с каждым годом увеличивается. Отмечу и рост заявок со стороны коммерческого сектора. В 2022 году предприятия подали 1300 заявок на регистрацию товарного знака, выдано 900 товарных знаков. Самарская область в десятке по стране по патентной активности", - отметил глава Роспатента.
Заметный рост зафиксирован Роспатентом в части заявок от IT-компаний Самарской области. В 2022 году поступило свыше 400 заявок, что на 26% больше, чем в 2021 году. "Такой серьезный, взрывной рост - это результат тех мер, которые принимаются по поддержке IT - сектора в Самарской области и на федеральном уровне", - подчеркнул Юрий Зубов.
Глава Роспатента также сообщил, что в ноябре 2022 года министерством науки и высшего образования РФ впервые был опубликован национальный рейтинг научно-технологического развития субъектов страны по итогам 2021 года. Самарская область вошла в ТОП-15 по стране и в пятерку лидеров среди регионов ПФО.
В ходе встречи директор ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" Олег Неретин обозначил важность повышения квалификации и переподготовки кадров в области интеллектуальной собственности, предложив организовать для предприятий Самарской области семинары и курсы. "Подобные семинары необходимы, определим время. Крайне полезная задача", - отметил Дмитрий Азаров.
Генеральный директор общественной организации "Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов" Антон Ищенко предложил Самарской области подать заявку на участие в конкурсе "Столица изобретательства России". Победа в нем дает региону право проведения ряда региональных, межрегиональных, федеральных мероприятий по направлениям изобретательства и интеллектуальной собственности, дает существенный импульс к развитию в данном сегменте: "В Самарской области хорошие научные школы, база, огромный потенциал", - подчеркнул Антон Ищенко.
Руководитель проектного офиса ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" Олег Ена и ректор Самарского университета Владимир Богатырев рассказали об участии проекта НОЦ "Инженерия будущего" по разработке малоразмерной газотурбинной установки в эксперименте Минобрнауки России и Роспатента по экспертно-аналитическому сопровождению научно-технических проектов в рамках системы раннего реагирования Роспатента.
"Выбор проекта для проведения эксперимента был сложный и многоступенчатый, много было кандидатов. В итоге был выбран НОЦ "Инженерия будущего". Решающую роль сыграла мощная инфраструктура НОЦ, четкая система его работы. Второй момент - сам проект Самарского университета, имеющий большой потенциал", - сказал Олег Ена.
В ходе совещания обсуждались предложения по дальнейшему ускорению темпов научно-технологического развития Самарской области, программы совместной работы региона и Роспатента.
В кратчайшие сроки будет подготовлено соглашение между Роспатентом, Минэкономразвития и правительством Самарской области. Документ поможет сформировать инфраструктуру управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, создать систему подготовки профильных кадров и развития компетенций в этой сфере.
Юрий Зубов выразил готовность в оказании методической поддержки по применению на территории региона эффективных инструментов и сервисов для развития сектора исследований и разработок, в том числе специального налогового режима "патентной коробки", регистрации правовой охраны.
"Трехстороннее соглашение - это комплексный инфраструктурный проект, открывающий региону возможность создать вертикаль и горизонталь по поддержке и развитию инновационных отраслей через грамотное выстраивание системы управления интеллектуальной собственностью. Важно отметить, что во всех регионах, с которыми у нас подписаны подобные соглашения, мы наблюдаем рост оборота прав и количества разработок, внедренных в собственное производство", - рассказал Юрий Зубов.
Дмитрий Азаров поддержал предложения руководителя Роспатента по заключению такого трехстороннего соглашения: "Уверен, что это структурирует нашу деятельность".
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость