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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" проиграла ПАРМА-ПАРИ три "очка"

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 3 февраля, БК "Самара" на домашнем паркете принимал пермский БК "ПАРМА-ПАРИ".

Соперники начали встречу вровень — но уже к середине стартового периода пермяки захватили инициативу, и в течение четырех минут превратили 7:7 на табло в 12:26. Казалось, даже рывок 7:0 не сильно исправил ситуацию: на треху Максима Шелекето тут же дальним попаданием ответил прекрасно знающий самарские кольца Айзея Риз. Но уже к середине второй четверти от большого отставания практически ничего не осталось: 27:29 после данка в быстром отрыве от Джеймса Энниса. На какое-то время, воспользовавшись парой ошибок от "Самары", гости вернули себе задел в 7-8 очков — но к большому перерыву команды разделяло всего 2 очка — 37:39.

А сразу после перерыва Иван Лазарев к восторгу заполнивщих трибуны болельщиков сравнял, наконец, счет — 39:39. Ненадолго: к середине третьей четверти пермяки в который уже раз оторвались на 7 очков — и что же "Самара"? Маркос Найт и Кей Си Риверс положили в цель два подряд трехочковых, а затем Найт оказался расторопнее всех на добивании: впервые за долгое время наша команда вырвалась вперед, 49:48. Джеймс Эннис реализовал "3+1", трехой отметил дебют в Самаре Владимир Ивлев — минимальные 56:55 перед заключительным периодом.

В начале четвертой четверти соперники несколько раз сменили друг друга в роли лидера — но к середине десятиминутки пермяки вновь чуть оторвались, 64:69. Конечно, всего на пару минут: болельщики продолжали гнать "Самару" вперед — и за три минуты до сирены попадания Максима Шелекето и Максима Барашкова обозначили 72:71 на табло.

В концовку команды заходили при равном счете — 74:74. Равенство продержалось две минуты — а последняя атака оставалась за гостями. И за две секунды до конца основного времени Райан Боутрайт попал издали… Спастись "Самара" уже не смогла.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

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Домашние стены помогают всегда.

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