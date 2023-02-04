Госпитализирован водитель ВАЗа, которого "сбила" тольяттинка на Lada

В пятницу, 3 февраля, в 13:20 в Тольятти в районе дома № 20 по ул. Ботанической женщина на Lada Kalina при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу движущемуся по главной дороге ВАЗ-2110.

В результате ДТП пострадал 70-летний водитель автомобиля ВАЗ, который госпитализирован в больницу.