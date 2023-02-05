На трассе М-5 под Тольятти столкнулись два большегруза и легковушка

В воскресенье, 5 февраля, в Ставропольском районе Самарской области столкнулись две фуры и легковушка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:55 36-летний водитель большегруза DAF на 957 км трассы М-5 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди грузовиком Mercedes-Benz. После этого вторая фура ударила попутную легковую Kia.

В аварии никто не пострадал.

Из-за аварии на трассе М-5 временно оказалось ограничено движение. Сейчас полицейские организуют реверсивное движение на месте аварии.