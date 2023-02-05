На трассе М-5 под Тольятти столкнулись два большегруза и легковушка

В воскресенье, 5 февраля, в Ставропольском районе Самарской области столкнулись две фуры и легковушка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 16:55 36-летний водитель большегруза DAF на 957 км трассы М-5 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди грузовиком Mercedes-Benz. После этого вторая фура ударила попутную легковую Kia.
В аварии никто не пострадал.
Из-за аварии на трассе М-5 временно оказалось ограничено движение. Сейчас полицейские организуют реверсивное движение на месте аварии.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!