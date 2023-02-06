В 2022 году "Росгосстрах" заключил на треть больше договоров онкострахования

В прошлом году продажи предлагаемых "Росгосстрахом" полисов страхования от онкологических заболеваний сохранили тенденцию к росту. Статистика, которую компания обнародовала накануне отмечаемого 4 февраля Всемирного дня борьбы против рака, свидетельствует, что в 2022 агенты, офисы и партнеры старейшего российского страховщика заключили на 34% больше таких договоров, чем годом ранее. Программы страхования от онкологических и других критических заболеваний приобрели за истекший год для себя и своих близких почти 47 тыс. клиентов компании.

Коробочные продукты онкострахования "Здоровье дороже" и "Лечение без границ" были запущены "Росгосстрахом" в конце 2019 года и стабильно пользуются спросом у россиян. Эти продукты отличаются максимальной суммой страхового покрытия на лечение и минимальным количеством исключений из страхового покрытия. Более того, компания не проводит медицинское анкетирование при приеме на страхование, но установила период ожидания, в течение которого заболевание, если оно будет установлено, не признается страховым случаем. Главное, что надо знать, — это то, что заболевание не должно быть уже установлено или заподозрено при покупке полиса.

Компании удалось совместить разумные ценовые параметры и оптимальное страховое покрытие. Эти программы страхования предусматривают дополнительную единовременную выплату в 200 тыс. рублей по факту первичного диагностирования у застрахованного онкологического заболевания — это компенсация потери дохода в связи с долгосрочным лечением. Но гораздо важнее объем покрытия на лечение, который рассчитан таким образом, что его должно быть достаточно даже для борьбы с самими сложными разновидностями рака. Лимит по более доступным по цене программам составляет от 8 млн рублей, по более дорогим — от 18 млн рублей.

Сегодня полисы онкострахования предлагаются во всех каналах продаж "Росгосстраха": агентском, офисном, цифровом, партнерском. По итогам 2022 года самые существенные темпы роста — более 200% — продемонстрировали продажи через партнерские банки и, прежде всего, через банк "Открытие".

Растет и количество обращений от застрахованных. За минувший год "Росгосстрах" организовал квалифицированную медицинскую помощь более чем 100 пациентам с различными онкологическими диагнозами. Чаще всего застрахованные женщины обращались по поводу рака молочной железы, кожи, ободочной кишки. У мужчин чаще диагностировали рак легких, предстательной железы и кожи. Из регионов лидерами по количеству обращений стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Свердловская область и Краснодарский край.

"В покрытие наших продуктов входит не только организация медицинской помощи в ведущих клиниках, но также психологическая поддержка человека, столкнувшегося с опасным заболеванием, и его родных. Кроме того, мы всегда контролируем, насколько успешно идет лечение застрахованного в наиболее подходящей для его диагноза профильной клинике, — говорит заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАО СК "Росгосстрах" Ольга Купцова. — И сегодня мы можем привести немало примеров того, как полисы онкострахования помогли клиентам "Росгосстраха" из самых разных регионов страны своевременно начать правильное лечение и получить необходимую медицинскую помощь. То есть, существенно повысили шансы благополучный исход в борьбе даже с такой опасной болезнью".