В 2022 году "Росгосстрах" заключил на треть больше договоров онкострахования

В прошлом году продажи предлагаемых "Росгосстрахом" полисов страхования от онкологических заболеваний сохранили тенденцию к росту. Статистика, которую компания обнародовала накануне отмечаемого 4 февраля Всемирного дня борьбы против рака, свидетельствует, что в 2022 агенты, офисы и партнеры старейшего российского страховщика заключили на 34% больше таких договоров, чем годом ранее. Программы страхования от онкологических и других критических заболеваний приобрели за истекший год для себя и своих близких почти 47 тыс. клиентов компании.
Коробочные продукты онкострахования "Здоровье дороже" и "Лечение без границ" были запущены "Росгосстрахом" в конце 2019 года и стабильно пользуются спросом у россиян. Эти продукты отличаются максимальной суммой страхового покрытия на лечение и минимальным количеством исключений из страхового покрытия. Более того, компания не проводит медицинское анкетирование при приеме на страхование, но установила период ожидания, в течение которого заболевание, если оно будет установлено, не признается страховым случаем. Главное, что надо знать, — это то, что заболевание не должно быть уже установлено или заподозрено при покупке полиса.
Компании удалось совместить разумные ценовые параметры и оптимальное страховое покрытие. Эти программы страхования предусматривают дополнительную единовременную выплату в 200 тыс. рублей по факту первичного диагностирования у застрахованного онкологического заболевания — это компенсация потери дохода в связи с долгосрочным лечением. Но гораздо важнее объем покрытия на лечение, который рассчитан таким образом, что его должно быть достаточно даже для борьбы с самими сложными разновидностями рака. Лимит по более доступным по цене программам составляет от 8 млн рублей, по более дорогим — от 18 млн рублей.
Сегодня полисы онкострахования предлагаются во всех каналах продаж "Росгосстраха": агентском, офисном, цифровом, партнерском. По итогам 2022 года самые существенные темпы роста — более 200% — продемонстрировали продажи через партнерские банки и, прежде всего, через банк "Открытие".
Растет и количество обращений от застрахованных. За минувший год "Росгосстрах" организовал квалифицированную медицинскую помощь более чем 100 пациентам с различными онкологическими диагнозами. Чаще всего застрахованные женщины обращались по поводу рака молочной железы, кожи, ободочной кишки. У мужчин чаще диагностировали рак легких, предстательной железы и кожи. Из регионов лидерами по количеству обращений стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Свердловская область и Краснодарский край.
"В покрытие наших продуктов входит не только организация медицинской помощи в ведущих клиниках, но также психологическая поддержка человека, столкнувшегося с опасным заболеванием, и его родных. Кроме того, мы всегда контролируем, насколько успешно идет лечение застрахованного в наиболее подходящей для его диагноза профильной клинике, — говорит заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАО СК "Росгосстрах" Ольга Купцова. — И сегодня мы можем привести немало примеров того, как полисы онкострахования помогли клиентам "Росгосстраха" из самых разных регионов страны своевременно начать правильное лечение и получить необходимую медицинскую помощь. То есть, существенно повысили шансы благополучный исход в борьбе даже с такой опасной болезнью".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.