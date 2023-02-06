"Лада" в овертайме победила "Звезду"

В субботу, 4 февраля, "Лада" на выезде обыграла московскую "Звезду".
На 15-й минуте Иван Романов вывел "Ладу" вперед.
Во втором периоде Сергей Шамшурин сравнял счет, а на 57-й минуте он же вывел "Звезду" вперед (2:1).
За две минуты до окончания третьего периода Валерий Белов заменил Александра Трушкова полевым игроком, и за 1.16 до окончания третьего периода Николай Глухов сравнял счет — 2:2.
В овертайме наставник волжан вновь пошел на замену вратаря полевым игроком, и Романов забросил свою вторую в матче шайбу, принеся победу "Ладе" со счетом 3:2.
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