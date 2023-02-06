Высокие технологии: СНИУ разработал два космических спутника

В Самарском национальном исследовательском университете им. Королева (СНИУ) в 2022 году продолжали работать над «профильными» для вуза космическими технологиями, которые становятся основой для повышения качества жизни людей на Земле.

В прошлом году высокую оценку получил один из главных проектов университета, расширяющих линейку малых космических аппаратов серии “АИСТ”. Роспатент выдал вузу свидетельство на полезную модель новой малогабаритной космической платформы “АИСТ-3”. Ее основное отличие от других, ранее запатентованных в стране, – простые конструктивно-технологические решения, которые позволяют поставить на поток производство малых космических аппаратов самого различного назначения.

Сейчас на орбите Земли работают два МКА - “АИСТ” и “АИСТ-2Д”, созданные студентами и молодыми исследователями университета совместно с РКЦ “Прогресс” и запущенные в космос в 2013 и 2016 годах. Запатентованная же платформа “АИСТ-3” представляет собой универсальную основу для создания спутников следующего поколения – это уже готовый комплекс бортовых систем и целевой аппаратуры, снабженный двигательной установкой. На платформу можно “навешивать” аппаратуру, которая обеспечивает навигацию, связь, телевещание, доступ в Интернет, дистанционное зондирование Земли, метеорологию и многое другое – в зависимости от поставленной задачи.

При этом аппараты на базе новой платформы получатся примерно вдвое легче, чем тот же “АИСТ-2Д”. “АИСТ-3” способен обеспечить орбитальный полет и работу целевой аппаратуры массой от 70 до 100 кг. А масса всей платформы – уже вместе с полезной нагрузкой не превысит 270 кг! Что для космических аппаратов такого класса – совсем немного.

“В зависимости от состава целевой аппаратуры и энергетических потребностей есть возможность в определенных пределах изменять габариты космического аппарата, а также размеры и конфигурацию солнечных батарей”, - отметил один из авторов патента, директор Института авиационной и ракетно-космической техники Иван Ткаченко.

В этом же году в университете завершаются работы по созданию нового научного наноспутника SamSat-ION (“СамСат-ИОН”). Он предназначен для изучения ионосферы и магнитосферы Земли.

Миниатюрный космический аппарат успешно прошел все наземные испытания и уже включен в программу Роскосмоса “УниверСат”, которая предполагает запуск университетских спутников. Выведение SamSat-ION на солнечную синхронную орбиту высотой около 550 км запланировано на первый квартал 2023 года. Срок активного существования наноспутника составит не менее одного года.

По словам заведующего межвузовской кафедры космических исследований профессора Игоря Белоконова, разработка SamSat-ION полностью велась силами межвузовской кафедры космических исследований и научно-исследовательской лаборатории “Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников”. Важно, что все бортовые системы аппарата разработаны и изготовлены в Центре наноспутниковых технологий кафедры.

Наземные испытания наноспутника включали в себя имитацию условий пребывания на орбите в термовакуумной камере и имитацию условий выведения на орбиту ракетой-носителем на вибродинамическом стенде. Систему энергопитания проверяли с помощью имитатора Солнца, а систему управления движением испытывали на стенде с использованием опоры на воздушном подвесе, в результате чего спутник оказывается в условиях, близких к невесомости.

Данные о состоянии ионосферы, которые будет передавать на Землю SamSat-ION, крайне важны для спутниковой связи, навигации, метеорологии. Особенно это актуально для полярных и приполярных регионов, где возмущения ионосферы от солнечной активности велики. Поэтому данные с наноспутника будут полезны при дальнейшем освоении Арктики и Антарктики.

В этом же году университет в качестве ключевого участника вошел в консорциум по созданию федерального Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по сквозным технологиям дистанционного зондирования Земли.

В Самарском университете им. Королева действует одна из ведущих российских научных школ в области обработки данных дистанционного зондирования Земли и геоинформатики. Научная работа в этом направлении сосредоточена на кафедре геоинформатики и информационной безопасности. А профильные кафедры и исследовательские центры оснащены современными системами приема и обработки космической информации, комплексами защиты информации, а также другим специальным оборудованием. Кроме того, университет располагает собственным программно-аппаратным комплексом хранения и аналитической обработки неструктурированных данных (Big Data).

В рамках работы этого консорциума университет планирует сосредоточиться на создании новых сервисов, среди которых, в частности, технология построения “цифрового двойника” управления территорией на основе моделей “если-то”. Он предполагает построение для мегаполисов тематических моделей, которые позволят перейти от экспертного планирования развитием любого города к управлению на основе данных. Эти данные будут включать в себя сравнения различных вариантов градостроительных изменений - это касается и строительства жилых районов, и транспортных узлов, и дорог - по четкой системе индикаторов.