В Самаре мужчина пострадал при пожаре на дачах

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В воскресенье, 5 февраля, примерно в 20:00, начался пожар на ул. Осиновой, 68 в СНТ "Дачница" в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.