Tele2 модернизировала базовые станции в Самарской области: связь стала еще надежнее, мобильный интернет быстрее

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги технического развития инфраструктуры в Самарской области за 2022 год. Объем скачанного трафика в сети в прошлом году вырос на 17%. Компания модернизировала 10% базовых станций, обновление оборудования проводилось на территории пяти районов, а также в крупных населенных пунктах региона. Благодаря своевременной реновации и оснащению дополнительным оборудованием увеличена емкость сети, скорость мобильного интернета может достигать 100 Мбит/с. Улучшение качества услуг коснулось более 200 тысяч жителей Самарской области.

Специалисты Tele2 продолжают обновлять инфраструктуру сети и оснащать объекты дополнительным оборудованием диапазона LTE. Модернизация проводится на основе данных о росте количества абонентов, динамике нагрузок на сеть и скорости мобильного интернета на одного абонента. Tele2 усилила инфраструктуру в Алексеевском, Большеглушицком, Безенчукском, Большечерниговском и Красноармейском районах, а также в Самаре и Тольятти. Кроме того, в 2022 году в зону покрытия Tele2 вошли еще 11 малых населенных пунктов в пяти районах Самарской области. Ранее на этих территориях не было устойчивой связи и высокоскоростного интернета.

Клиенты Tele2 в регионе стали активнее использовать мобильный интернет, трафик в сети увеличился на 17% год к году. На одного абонента в Самарской области в 2022 году приходилось по 20 ГБ в месяц, что на 20% больше показателя 2021 года.

Андрей Иванов, технический директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Без доступного интернета сегодня немыслима жизнь даже в самых дальних районах регионов. Единые порталы и электронные сервисы услуг сделали решение многих вопросов проще и быстрее, в то же время от качества связи и мобильного интернета сейчас напрямую зависит качество жизни. Основной нашей задачей в настоящее время является поддержка стабильной работы действующей инфраструктуры, а также предоставление бесперебойных услуг связи населению. Чтобы отвечать растущему спросу клиентов, мы постоянно совершенствуем покрытие и увеличиваем емкость сети".