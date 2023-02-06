Tele2 модернизировала базовые станции в Самарской области: связь стала еще надежнее, мобильный интернет быстрее

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги технического развития инфраструктуры в Самарской области за 2022 год. Объем скачанного трафика в сети в прошлом году вырос на 17%. Компания модернизировала 10% базовых станций, обновление оборудования проводилось на территории пяти районов, а также в крупных населенных пунктах региона. Благодаря своевременной реновации и оснащению дополнительным оборудованием увеличена емкость сети, скорость мобильного интернета может достигать 100 Мбит/с. Улучшение качества услуг коснулось более 200 тысяч жителей Самарской области.
Специалисты Tele2 продолжают обновлять инфраструктуру сети и оснащать объекты дополнительным оборудованием диапазона LTE. Модернизация проводится на основе данных о росте количества абонентов, динамике нагрузок на сеть и скорости мобильного интернета на одного абонента. Tele2 усилила инфраструктуру в Алексеевском, Большеглушицком, Безенчукском, Большечерниговском и Красноармейском районах, а также в Самаре и Тольятти. Кроме того, в 2022 году в зону покрытия Tele2 вошли еще 11 малых населенных пунктов в пяти районах Самарской области. Ранее на этих территориях не было устойчивой связи и высокоскоростного интернета.
Клиенты Tele2 в регионе стали активнее использовать мобильный интернет, трафик в сети увеличился на 17% год к году. На одного абонента в Самарской области в 2022 году приходилось по 20 ГБ в месяц, что на 20% больше показателя 2021 года.
Андрей Иванов, технический директор макрорегиона "Волга" Tele2:
"Без доступного интернета сегодня немыслима жизнь даже в самых дальних районах регионов. Единые порталы и электронные сервисы услуг сделали решение многих вопросов проще и быстрее, в то же время от качества связи и мобильного интернета сейчас напрямую зависит качество жизни. Основной нашей задачей в настоящее время является поддержка стабильной работы действующей инфраструктуры, а также предоставление бесперебойных услуг связи населению. Чтобы отвечать растущему спросу клиентов, мы постоянно совершенствуем покрытие и увеличиваем емкость сети".
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
We can recommend luxury homes for you