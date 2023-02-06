Дмитрий Азаров: "К первому сентября нужно обеспечить ввод автостанций в эксплуатацию"

В понедельник, 6 февраля, в ходе оперативного совещания, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, министр транспорта и главы муниципалитетов доложили главе региона о строительстве автостанций в Жигулевске, Отрадном, Похвистневе и Кинель-Черкассах.

Напомним, проработать этот вопрос губернатор поручил после обращения граждан на прямую линию на одном из телеканалов в декабре прошлого года.

"Мы отработали вопрос с проектными организациями и муниципалитетами, подобрали место для размещения автовокзалов и приняли решение о строительстве зданий площадью более 200 кв. м по типовому проекту. Планируем завершить все работы в сентябре этого года", - отметил Иван Пивкин.

В каждом помещении будет оборудован зал ожидания, билетные кассы, комната отдыха водителей и санузлы.

Губернатор поручил предусмотреть возможность размещения торговых зон, чтобы люди могли купить чай или кофе: "С минпромторгом региона поговорите предметнее, чтобы использовать эти помещения в коммерческих целях - сдавать в аренду, и тем самым снизить расходы на содержание автостанций для муниципалитетов. По-хозяйски подойдите к этому вопросу".

Исполняющая обязанности главы Отрадного Оксана Зеленская доложила, что земельный участок под строительство определен. "Он находится рядом со зданием бывшего автовокзала, в котором сейчас располагается гостиница и магазин. Присоединение к электричеству, водоснабжению и водоотведению возможно, технические условия запрошены у ресурсоснабжающих организаций", - пояснила она.

"Обязанность по подключению к сетям возлагается на муниципалитеты, - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к главам. - Все усилия принимайте, время зря не теряйте. Подключение к сетям - ключевой вопрос. К первому сентября нужно обеспечить ввод автостанций в эксплуатацию. Спрошу со всех очень жестко".

Глава Жигулевска Илья Сухих отметил, что новое здание автостанции можно расположить рядом со старым, где сейчас находится магазин. Земля находится в частных руках. "С собственником достигнута договоренность об изъятии земель под государственные нужды", - подчеркнул руководитель муниципалитета.

Но при этом собственник готов предоставить помещение для организации продажи междугородних билетов и небольшого зала ожидания. Дмитрий Азаров поручил еще раз рассмотреть целесообразность строительства новой автостанции.

Участок под строительство автостанций подобран и в Похвистнево, и в Кинель-Черкассах. "Главное, чтобы было удобно людям, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Мы хотим для жителей ваших населенных пунктов создать дополнительные удобства. Нужно принимать оперативные решения. Поручаю до конца недели главам четырех муниципалитетов утвердить дорожные карты по решению задач с конечным сроком ввода в эксплуатацию 1 сентября. Если нужна помощь - коллеги готовы оказать ее, но за вас работать никто не будет".