В результате крупного пожара на ул. 2-я Радиальная в Самаре пострадала пожилая женщина

Во вторник, 7 февраля, в 6:28 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. 2-я Радиальная, 60 в Октябрьском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие пожарные установили, что на месте происшествия горят два частных дома на площади 250 кв. м.

На борьбу с огнем направлены 95 человек и 33 единицы техники. По уточненной информации, во время пожара пострадала 74-летняя женщина.

"В 7:54 на месте вызова объявлена ликвидация открытого горения. По уточнённой информации, в результате пожара пострадала женщина 1949 г.р., с ожогами доставлена в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении ГУ МЧС.