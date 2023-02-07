"ОДК-Кузнецов" планирует в 2023 г. ввести в эксплуатацию пять производственных объектов на 9,6 млрд рублей

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"ОДК-Кузнецов" планирует в текущем году ввести в эксплуатацию пять крупных производственных объектов — корпусов производства турбин, металлургического производства, испытательный стенд для авиационных двигателей и нового здания ОКБ, сообщает пресс-служба предприятия. Объем инвестиций по ним составит 9,6 млрд рублей.

Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"