"ОДК-Кузнецов" планирует в 2023 г. ввести в эксплуатацию пять производственных объектов на 9,6 млрд рублей

"ОДК-Кузнецов" планирует в текущем году ввести в эксплуатацию пять крупных производственных объектов — корпусов производства турбин, металлургического производства, испытательный стенд для авиационных двигателей и нового здания ОКБ, сообщает пресс-служба предприятия. Объем инвестиций по ним составит 9,6 млрд рублей.
"В здании ОКБ, открытие которого запланировано на июнь 2023 г., организованы рабочие места для 500 инженеров-конструкторов, ведущих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию современных двигателей для авиации, космоса и энергетики. Строительство ОКБ дало старт преобразованию всей площадки опытного производства — сейчас там с нуля возводятся корпуса опытного механообрабатывающего и металлургического производств, запланировано строительство новых очистных сооружений", — говорится в релизе.
Последние комментарии
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....