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"ОДК-Кузнецов" планирует в 2023 г. ввести в эксплуатацию пять производственных объектов на 9,6 млрд рублей

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"ОДК-Кузнецов" планирует в текущем году ввести в эксплуатацию пять крупных производственных объектов — корпусов производства турбин, металлургического производства, испытательный стенд для авиационных двигателей и нового здания ОКБ, сообщает пресс-служба предприятия. Объем инвестиций по ним составит 9,6 млрд рублей.

Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

"В здании ОКБ, открытие которого запланировано на июнь 2023 г., организованы рабочие места для 500 инженеров-конструкторов, ведущих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию современных двигателей для авиации, космоса и энергетики. Строительство ОКБ дало старт преобразованию всей площадки опытного производства — сейчас там с нуля возводятся корпуса опытного механообрабатывающего и металлургического производств, запланировано строительство новых очистных сооружений", — говорится в релизе.

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