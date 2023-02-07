В Самаре при пожаре на ул. 2-я Радиальная обнаружены двое погибших

На месте пожара в Самаре на ул. 2-я Радиальная обнаружены двое погибших. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Сейчас пол и личность погибших на крупном пожаре устанавливаются.

Напомним, во вторник, 7 февраля, в 6:28 на ул. 2-я Радиальная, 60 в Октябрьском районе загорелись два частных дома на площади 250 кв метров.

На борьбу с огнем были направлены 95 человек и 33 единицы техники. Ранее стало известно, что во время пожара пострадала 74-летняя женщина.