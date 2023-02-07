Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в основную сетку турнира в Линце

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в основную сетку турнира категории WTA-250 в Линце, пишет championat.com.

Павлюченкова уступила представительнице Болгарии Виктории Томовой — 6:3, 4:6, 6:3. Россиянка выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. На счету Виктории Томовой ни одного эйса, три ошибки на подаче и восемь реализованных брейк-пойнтов из 19.