"Росгосстрах" стабильно наращивает объемы страхования сельскохозяйственных рисков

По итогам 2022 года сборы "Росгосстраха" на рынке сельскохозяйственного страхования увеличились на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — объем начисленной страховой премии превысил 1,244 млрд рублей.

На 5,4% — до 957,4 га — увеличилась застрахованная в компании посевная площадь, при этом более 36% посевов земледельцы застраховали по риску на случай чрезвычайной ситуации (ЧС).

"Практика показала, что внедренная в прошлом году программа страхования урожая на случай чрезвычайной ситуации (ЧС) оказалась востребованной у сельхозпроизводителей: договор по ней в "Росгосстрахе" заключили аграрии из 36 регионов, — говорит руководитель Центра сельскохозяйственного страхования ПАО СК "Росгосстрах" Вадим Константинович. — Она разработана с учетом потребностей растениеводов в страховой защите урожая и доступна по цене. По такому полису пострадавшим возмещается стоимость урожая, рассчитанная на основе прямых затрат на его выращивание и исходя из попавшей под неблагоприятные воздействия посевной площади. Также для аграриев важно, что им в этом случае не придется тратить время на сбор справок от метеостанций — процесс возмещения ущерба максимально упрощен. Растениеводство в России не зря называют "производством под открытым небом", потому что даже в относительно благоприятный год бывает недобор урожая из-за погодных условий. Полагаю, что набор рисков, доступная стоимость и удобство страхователей — основные причины спроса на такую страховую услугу. В первый год действия программы в "Росгосстрахе" по ней было заключено порядка 140 страховых договоров".

На 30,8% — до 482,6 тыс. условных голов — по сравнению с 2021 годом увеличилось в "Росгосстрахе" количество застрахованных сельскохозяйственных животных. Как отметил Вадим Константинович, сегодня практически все крупные агрохолдинги страхуют поголовье, потому что риски в животноводстве "дорогостоящие". Такие заболевания, как птичий грипп, африканская чума свиней, ящур могут не только пошатнуть финансовую устойчивость сельхозпредприятия, но и разорить даже крупный животноводческий комплекс. Как результат, на сегодняшний день в свиноводстве и птицеводстве застраховано порядка 60% поголовья.

В сегменте крупного рогатого скота охват страхованием меньше, вместе с тем эта услуга востребована сельчанами, содержащими коров на личных подворьях. В прошлом году "Росгосстрах" выплатил таким клиентам около 25 млн рублей по страховым случаям по факту гибели животных. Все они были застрахованы по специально разработанной страховой программе "Буренка". Причина порядка 90% страховых случаев — результат болезни или травмы. Снизить число погибших животных могла бы своевременно оказанная ветеринарная помощь, однако далеко не в каждом селе есть нужный специалист. В прошлом "Росгосстрах" предложил новую программу "Буренка. Моя ферма", существенно расширив по сравнению с действующей в компании программой "Буренка" перечень рисков и включив в нее услуги телеветеринарии.

Страхование сельскохозяйственных рисков по сути исторический для компании вид страховой услуги. На протяжении многих лет "Росгосстрах" входит в число лидеров страховой отрасли в этом сегменте, постоянно совершенствуя страховые программы, предназначенные для АПК. Есть штат специалистов с профильным образованием, которые сопровождают договоры страхования и консультируют клиентов на всех этапах сельскохозяйственного производства — с целью исключения рисков или минимизации их последствий. Сегодня "Росгосстрах" разрабатывает индивидуальные программы комплексного страхования для сельскохозяйственного предприятия любого уровня. Компания входит в Национальный союз агростраховщиков, поэтому активно работает с договорами, включающими господдержку при страховании сельскохозяйственных рисков.