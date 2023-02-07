"Росгосстрах" стабильно наращивает объемы страхования сельскохозяйственных рисков

По итогам 2022 года сборы "Росгосстраха" на рынке сельскохозяйственного страхования увеличились на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — объем начисленной страховой премии превысил 1,244 млрд рублей.
На 5,4% — до 957,4 га — увеличилась застрахованная в компании посевная площадь, при этом более 36% посевов земледельцы застраховали по риску на случай чрезвычайной ситуации (ЧС).
"Практика показала, что внедренная в прошлом году программа страхования урожая на случай чрезвычайной ситуации (ЧС) оказалась востребованной у сельхозпроизводителей: договор по ней в "Росгосстрахе" заключили аграрии из 36 регионов, — говорит руководитель Центра сельскохозяйственного страхования ПАО СК "Росгосстрах" Вадим Константинович. — Она разработана с учетом потребностей растениеводов в страховой защите урожая и доступна по цене. По такому полису пострадавшим возмещается стоимость урожая, рассчитанная на основе прямых затрат на его выращивание и исходя из попавшей под неблагоприятные воздействия посевной площади. Также для аграриев важно, что им в этом случае не придется тратить время на сбор справок от метеостанций — процесс возмещения ущерба максимально упрощен. Растениеводство в России не зря называют "производством под открытым небом", потому что даже в относительно благоприятный год бывает недобор урожая из-за погодных условий. Полагаю, что набор рисков, доступная стоимость и удобство страхователей — основные причины спроса на такую страховую услугу. В первый год действия программы в "Росгосстрахе" по ней было заключено порядка 140 страховых договоров".
На 30,8% — до 482,6 тыс. условных голов — по сравнению с 2021 годом увеличилось в "Росгосстрахе" количество застрахованных сельскохозяйственных животных. Как отметил Вадим Константинович, сегодня практически все крупные агрохолдинги страхуют поголовье, потому что риски в животноводстве "дорогостоящие". Такие заболевания, как птичий грипп, африканская чума свиней, ящур могут не только пошатнуть финансовую устойчивость сельхозпредприятия, но и разорить даже крупный животноводческий комплекс. Как результат, на сегодняшний день в свиноводстве и птицеводстве застраховано порядка 60% поголовья.
В сегменте крупного рогатого скота охват страхованием меньше, вместе с тем эта услуга востребована сельчанами, содержащими коров на личных подворьях. В прошлом году "Росгосстрах" выплатил таким клиентам около 25 млн рублей по страховым случаям по факту гибели животных. Все они были застрахованы по специально разработанной страховой программе "Буренка". Причина порядка 90% страховых случаев — результат болезни или травмы. Снизить число погибших животных могла бы своевременно оказанная ветеринарная помощь, однако далеко не в каждом селе есть нужный специалист. В прошлом "Росгосстрах" предложил новую программу "Буренка. Моя ферма", существенно расширив по сравнению с действующей в компании программой "Буренка" перечень рисков и включив в нее услуги телеветеринарии.
Страхование сельскохозяйственных рисков по сути исторический для компании вид страховой услуги. На протяжении многих лет "Росгосстрах" входит в число лидеров страховой отрасли в этом сегменте, постоянно совершенствуя страховые программы, предназначенные для АПК. Есть штат специалистов с профильным образованием, которые сопровождают договоры страхования и консультируют клиентов на всех этапах сельскохозяйственного производства — с целью исключения рисков или минимизации их последствий. Сегодня "Росгосстрах" разрабатывает индивидуальные программы комплексного страхования для сельскохозяйственного предприятия любого уровня. Компания входит в Национальный союз агростраховщиков, поэтому активно работает с договорами, включающими господдержку при страховании сельскохозяйственных рисков.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.