Самарские ученые разрабатывают установку, позволяющую снизить стоимость пластических операций на черепе

Ученые Самарского университета имени С. П. Королева совместно с коллегами из Самарского государственного медицинского университета разрабатывают установку, которая позволит существенно снизить стоимость пластических операций по исправлению дефектов черепа, возникающих в результате черепно-мозговых травм или после нейрохирургических вмешательств.
С помощью этой установки можно будет прямо в медучреждении быстро создавать предназначенные для конкретного пациента титановые импланты, изготавливая их более дешевым способом.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров