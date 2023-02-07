Самарские ученые разрабатывают установку, позволяющую снизить стоимость пластических операций на черепе

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Ученые Самарского университета имени С. П. Королева совместно с коллегами из Самарского государственного медицинского университета разрабатывают установку, которая позволит существенно снизить стоимость пластических операций по исправлению дефектов черепа, возникающих в результате черепно-мозговых травм или после нейрохирургических вмешательств.