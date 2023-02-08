При ночном пожаре в Смышляевке пострадала женщина

В среду, 8 февраля, примерно в 1:12 произошел пожар на ул. Первомайской, 24 в пос. Смышляевка Волжского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел лестничный марш и входные двери с частичным уходом огня в четыре квартиры. Пожару, площадь которого составила 70 кв. м., был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

На борьбу с огнем были направлены 35 человек, которые локализовали пожар в 2:10, а потом ликвидировали.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что при пожаре пострадала 77-летняя женщина. Всего из здания эвакуировано 15 человек, пожарные спасли трех человек.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.