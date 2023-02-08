Стало известно, где отключат свет с 8 по 10 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
08.02.2023 с 09-00 до 12-00
Волжский район
с. Выползово (ул. Пролетарская д. 59-115);
08.02.2023 с 12-00 до 16-00
Волжский район
с. Полгоры (ул. Рабочая д. 12-51, ул. Ленинская д. 46,52,78. ул. Лесная д. 9);
08.02.2023 с 10-00 до 16-00
Сызранский район
п. Разбросной (ул.Зеленая, ул. Овражная);
08.02.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Куйбышева, ул. Рабочая, ул. Ворошилова, ул. Садовая, ул. Советская);
08.02.2023 с 11-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Большая Рязань (ул. Пролетарская д. 22-62 (четная сторона), ул. Светлый проезд д. 24, ул. Советская д. 68-104 (четная сторона), д. 67-93 (нечетная сторона));
08.02.2023 с 08-00 до 16-00
Шигонский район
с. Камышенка (ул. Центральная, ул. Советская);
09.02.2023 с 11-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Большая Рязань (ул. Лесная д. 2-6 (четная сторона), д. 1-5 (нечетная сторона), ул. Молодежная д. 2-6(четная сторона), д. 1-11 (нечетная сторона));
09.02.2023 с 09-00 до 12-00
Волжский район
с. Подгоры (ул. Кавалеров Славы д. 1-58. ул. Ленинская д. 1);
09.02.2023 с 12-00 до 16-00
Волжский район
с. Новинки (ул. Полевая д. 1-77. ул. Центральная 3а);
09.02.2023 с 08-00 до 16-00
Шигонский район
с. Шигоны
с. Тайдаково (ул. Заречная)
09.02.2023 с 14-00 до 17-00
Красноярский район
Коттеджный посёлок "Ёлки"
09.02.2023 с 8-00 до 11-00
Шенталинский район
пос. Киргизовский
с. Четырла
с. Аксаково
пос. Нагорный
пос. Нижняя Туарма
пос. Красный Яр
"РТПС" ФГУП РТРС "Самарский ОРТПЦ"
"ВЛБ-10 кВ" ООО РН-Энерго Самаранефтегаз
09.02.2023 с 10-00 до 17-00
Алексеевский район
с. Славинка (ул. Советская, ул. Заречная)
09.02.2023 с 10-00 до 17-00
Кинель-Черкасский район
с. Березняки (ул. Березняковская, ул. Советская, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Трудовая).
п. Выдумовка (ул. Набережная)
10.02.2023 с 09-00 до 12-00
Волжский район
с. Шелехметь (ул. Дачная д. 10-36 (четная сторона))
10.02.2023 с 12-00 до 16-00
Волжский район
с. Шелехметь (ул. Шоссейная д. 1-43 (нечетная сторона))
10.02.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
п. Кр. Нива (ул. Краснонивская)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.