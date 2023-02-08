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Страхование Финансы

15% владельцев новых машин с каско и 10% автомобилистов с ОСАГО отдают предпочтение ВСК

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На сегодняшний день в Страховом Доме ВСК застрахован каждый 10-й автомобиль в России, имеющий полис ОСАГО, и каждая шестая новая машина, защищенная каско.

По информации Банка России на 2022 год, количество застрахованных полисами ОСАГО легковых автомобилей составляет примерно 39-40 млн машин. Порядка 10% транспортных средств застраховано в ВСК.

Количество полисов каско по стране значительно меньше, чем ОСАГО, но их число постепенно растет. В страховании новых автомобилей покупатели чаще отдают предпочтение ВСК, нежели другим страховым компаниям, — в 15% случаев.

"Чтобы защититься от угонов, краж деталей и от недобросовестных автомобилистов, не имеющих ОСАГО, люди все чаще оформляют каско — сегодня каждый шестой человек приобретает данный вид защиты на новый автомобиль в ВСК. Мы активно развиваем наш сервис: внедрили искусственный интеллект в урегулирование каско и расширенную версию "Европротокол онлайн", которая дает возможность использовать электронный европротокол вместо справки органов ГИБДД при подаче заявления о наступлении страхового события не только по ОСАГО, но и по каско. Уверен, что доверие клиентов к нашей компании будет только расти", — отметил Антон Смулько, заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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