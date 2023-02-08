15% владельцев новых машин с каско и 10% автомобилистов с ОСАГО отдают предпочтение ВСК

На сегодняшний день в Страховом Доме ВСК застрахован каждый 10-й автомобиль в России, имеющий полис ОСАГО, и каждая шестая новая машина, защищенная каско.
По информации Банка России на 2022 год, количество застрахованных полисами ОСАГО легковых автомобилей составляет примерно 39-40 млн машин. Порядка 10% транспортных средств застраховано в ВСК.
Количество полисов каско по стране значительно меньше, чем ОСАГО, но их число постепенно растет. В страховании новых автомобилей покупатели чаще отдают предпочтение ВСК, нежели другим страховым компаниям, — в 15% случаев.
"Чтобы защититься от угонов, краж деталей и от недобросовестных автомобилистов, не имеющих ОСАГО, люди все чаще оформляют каско — сегодня каждый шестой человек приобретает данный вид защиты на новый автомобиль в ВСК. Мы активно развиваем наш сервис: внедрили искусственный интеллект в урегулирование каско и расширенную версию "Европротокол онлайн", которая дает возможность использовать электронный европротокол вместо справки органов ГИБДД при подаче заявления о наступлении страхового события не только по ОСАГО, но и по каско. Уверен, что доверие клиентов к нашей компании будет только расти", — отметил Антон Смулько, заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.