ВТБ в Самарской области на треть увеличил выдачи автокредитов

По итогам января продажи автокредитов ВТБ в Самарской области достигли 100 млн рублей. Это на треть выше результата аналогичного периода 2022 года. Драйвером роста послужило возобновление льготной программы и ее расширение на новые категории заемщиков.

В первый месяц года ВТБ в Самарской области провел в сегменте автокредитования более 110 сделок, что в 1,5 раза превышает итоги декабря 2022 года.

Тройку лидеров автомобильных марок в регионе традиционно возглавляет Lada — на нее пришлось 50% от всех выдач ВТБ в Самарской области в январе. Весомую долю в общих продажах набрали китайские бренды — Chery и Haval (10%). На третьем месте держится корейская KIA.

"В январе практически каждый второй кредит в Самарской области был оформлен ВТБ по госпрограмме льготного автокредитования. Этому способствовало ее продление и расширение на новую категорию заемщиков — военных и пенсионеров. Перезапуск госпрограммы оказал существенную поддержку отечественным автопроизводителям. В первый месяц года 80% всех продаж пришлось на новые автомобили. Мы рассчитываем, что в феврале рынок продолжит свою позитивную динамику как за счет доступных льготных условий, так и за счет появления на нем новых брендов", — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

В целом по России ВТБ в январе провел в сегменте автокредитования около 5,7 тысячи сделок — на треть больше, чем годом ранее. Общий объем выдач составил порядка 6,9 млрд рублей, что оказалось на 6% выше итогов первого месяца 2022 года и сопоставимо с январем 2021-го.