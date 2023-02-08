В Самаре на ходу загорелась Mazda на Красноглинском шоссе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 8 февраля, примерно в 15:24, на Красноглинском шоссе, 33 в Самаре загорелась в движении Mazda. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.