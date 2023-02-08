В Сызрани мужчина попал под мусоровоз и погиб

Во вторник, 7 февраля, в Сызрани произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, 42-летний водитель мусоровоза ЗИЛ на пр. 50 лет Октября, 54 перед началом движения не убедился в безопасности маневра и сбил 51-летнего мужчину, который шел навстречу по краю проезжей части.
Пешеход скончался на месте до приезда "скорой помощи".
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!