В Сызрани мужчина попал под мусоровоз и погиб

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Во вторник, 7 февраля, в Сызрани произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.