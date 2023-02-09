Два Renault сгорели ночью на ул. Демократической в Самаре

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В четверг, 9 февраля, в 3:11 загорелся автомобиль неподалеку от дома №35 на ул. Демократической в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.