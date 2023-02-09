Магазин запчастей сгорел в с. Рождествено под Самарой

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В среду, 8 февраля, около 6:10 начался пожар на ул. Пацаева, 80 в с. Рождествено Волжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.