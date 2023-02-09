ВСК застраховала здоровье сотрудников "Калужской сбытовой компании" полисами ДМС

Страховой Дом ВСК застраховал здоровье сотрудников публичного акционерного общества "Калужская сбытовая компания" полисами добровольного медицинского страхования.
Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, застрахованы оказались около 20 сотрудников. В программу защиты входят консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь и медицинская помощь на дому. Стоимость контракта составила более 2,2 млн руб.
ПАО "Калужская сбытовая компания" является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Калужской области. Деятельность компании направлена на повышение качества и конкурентоспособности энергосбытовых услуг, наиболее полное удовлетворение потребностей клиентов-потребителей электроэнергии при достижении максимальной экономической эффективности и прибыльности деятельности компании.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.