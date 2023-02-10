"Ладья" проиграла "Толпару"

В четверг, 9 февраля, "Ладя" на домашнем льду проиграла уфимской команде.
На 6-й минуте Остап Маслов завершил сольный проход точным броском — 1:0.
На последней минуте первого периода Михаил Чечель в контратаке точно бросил верхом — 2:0. Тольяттинцы в это время играли в меньшинстве.
Во втором периоде Василий Шумилов сократил счет. На 48-й минуте Вениамин Никитин сравнял счет — после его броска шайба от шлема Даниила Захарова влетела в ворота. В средине третьего периода гости вышли вперед после броска Эрика Галиева — 2:3.
В концовке хозяева заменили голкипера полевым игроком, но уйти от поражения не смогли.
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