"Ладья" проиграла "Толпару"

В четверг, 9 февраля, "Ладя" на домашнем льду проиграла уфимской команде.

На 6-й минуте Остап Маслов завершил сольный проход точным броском — 1:0.

На последней минуте первого периода Михаил Чечель в контратаке точно бросил верхом — 2:0. Тольяттинцы в это время играли в меньшинстве.

Во втором периоде Василий Шумилов сократил счет. На 48-й минуте Вениамин Никитин сравнял счет — после его броска шайба от шлема Даниила Захарова влетела в ворота. В средине третьего периода гости вышли вперед после броска Эрика Галиева — 2:3.

В концовке хозяева заменили голкипера полевым игроком, но уйти от поражения не смогли.