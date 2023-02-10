В Приволжском районе мужчина ударил сожительницу поленом в пьяной ссоре

В полицию Приволжского района поступило телефонное сообщение от местной 55-летней жительницы, которая рассказала, что сожитель причинил ей побои.

Как выяснилось в ходе следствия, между потерпевшей и ее сожителем в ходе распития алкогольных напитков возник словесный конфликт на почве давних обид. В какой-то момент мужчина схватил лежавшее на полу полено и несколько раз ударил им "подругу жизни" по голове. Согласно заключению медицинской экспертизы здоровью потерпевшей был причинен легкий вред здоровью.

По информации полицейских подозреваемый 53-летний местный житель нигде не работает, ранее не судим.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".