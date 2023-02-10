В Самарской области на пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

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В четверг, 9 февраля, примерно в 15:51, начался пожар на ул. Пионерской, 18 в с. Большая Глушица. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.